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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 125
At-Tawbah
125
9:125
واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون ١٢٥
وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌۭ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كَـٰفِرُونَ ١٢٥
وَأَمَّا
ﱧ
ٱلَّذِينَ
ﱨ
فِي
ﱩ
قُلُوبِهِم
ﱪ
مَّرَضٞ
ﱫ
فَزَادَتۡهُمۡ
ﱬ
رِجۡسًا
ﱭ
إِلَىٰ
ﱮ
رِجۡسِهِمۡ
ﱯ
وَمَاتُواْ
ﱰ
وَهُمۡ
ﱱ
كَٰفِرُونَ
ﱲ
١٢٥
ﱳ
Quanto a coloro che hanno una malattia nel cuore, essa aggiunge sozzura a sozzura e muoiono nella miscredenza.
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