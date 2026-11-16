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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 121
At-Tawbah
121
9:121
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون ١٢١
وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةًۭ صَغِيرَةًۭ وَلَا كَبِيرَةًۭ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٢١
وَلَا
ﲢ
يُنفِقُونَ
ﲣ
نَفَقَةٗ
ﲤ
صَغِيرَةٗ
ﲥ
وَلَا
ﲦ
كَبِيرَةٗ
ﲧ
وَلَا
ﲨ
يَقۡطَعُونَ
ﲩ
وَادِيًا
ﲪ
إِلَّا
ﲫ
كُتِبَ
ﲬ
لَهُمۡ
ﲭ
لِيَجۡزِيَهُمُ
ﲮ
ٱللَّهُ
ﲯ
أَحۡسَنَ
ﲰ
مَا
ﲱ
كَانُواْ
ﲲ
يَعۡمَلُونَ
ﲳ
١٢١
ﲴ
Non faranno nessuna spesa, piccola o grande, e non percorreranno nessuna valle, senza che ciò sia registrato a loro favore, affinché Allah li compensi per le loro azioni più belle.
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Tafsir Fathul Majid
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