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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 119
At-Tawbah
119
9:119
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ١١٩
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ١١٩
يَٰٓأَيُّهَا
ﱢ
ٱلَّذِينَ
ﱣ
ءَامَنُواْ
ﱤ
ٱتَّقُواْ
ﱥ
ٱللَّهَ
ﱦ
وَكُونُواْ
ﱧ
مَعَ
ﱨ
ٱلصَّٰدِقِينَ
ﱩ
١١٩
ﱪ
O voi che credete, temete Allah e state con i sinceri.
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Tafsir Fathul Majid
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