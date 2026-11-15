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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 118
At-Tawbah
118
9:118
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم ١١٨
وَعَلَى ٱلثَّلَـٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا۟ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓا۟ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١١٨
وَعَلَى
ﱁ
ٱلثَّلَٰثَةِ
ﱂ
ٱلَّذِينَ
ﱃ
خُلِّفُواْ
ﱄ
حَتَّىٰٓ
ﱅ
إِذَا
ﱆ
ضَاقَتۡ
ﱇ
عَلَيۡهِمُ
ﱈ
ٱلۡأَرۡضُ
ﱉ
بِمَا
ﱊ
رَحُبَتۡ
ﱋ
وَضَاقَتۡ
ﱌ
عَلَيۡهِمۡ
ﱍ
أَنفُسُهُمۡ
ﱎ
وَظَنُّوٓاْ
ﱏ
أَن
ﱐ
لَّا
ﱑ
مَلۡجَأَ
ﱒ
مِنَ
ﱓ
ٱللَّهِ
ﱔ
إِلَّآ
ﱕ
إِلَيۡهِ
ﱖ
ثُمَّ
ﱗ
تَابَ
ﱘ
عَلَيۡهِمۡ
ﱙ
لِيَتُوبُوٓاْۚ
ﱚﱛ
إِنَّ
ﱜ
ٱللَّهَ
ﱝ
هُوَ
ﱞ
ٱلتَّوَّابُ
ﱟ
ٱلرَّحِيمُ
ﱠ
١١٨
ﱡ
Per i tre che erano rimasti a casa
1
, la terra nella sua vastità diventò angusta e loro stessi si sentirono stretti e capirono che non c’è altro rifugio da Allah che in Lui Stesso. Allah accolse il loro pentimento, perché tornassero a Lui
2
. In Verità Allah è Colui Che perdona, il Misericordioso.
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Tafsir Fathul Majid
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