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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 117
At-Tawbah
117
9:117
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رءوف رحيم ١١٧
لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِىِّ وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِى سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍۢ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُۥ بِهِمْ رَءُوفٌۭ رَّحِيمٌۭ ١١٧
لَّقَد
ﲨ
تَّابَ
ﲩ
ٱللَّهُ
ﲪ
عَلَى
ﲫ
ٱلنَّبِيِّ
ﲬ
وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ
ﲭ
وَٱلۡأَنصَارِ
ﲮ
ٱلَّذِينَ
ﲯ
ٱتَّبَعُوهُ
ﲰ
فِي
ﲱ
سَاعَةِ
ﲲ
ٱلۡعُسۡرَةِ
ﲳ
مِنۢ
ﲴ
بَعۡدِ
ﲵ
مَا
ﲶ
كَادَ
ﲷ
يَزِيغُ
ﲸ
قُلُوبُ
ﲹ
فَرِيقٖ
ﲺ
مِّنۡهُمۡ
ﲻ
ثُمَّ
ﲼ
تَابَ
ﲽ
عَلَيۡهِمۡۚ
ﲾﲿ
إِنَّهُۥ
ﳀ
بِهِمۡ
ﳁ
رَءُوفٞ
ﳂ
رَّحِيمٞ
ﳃ
١١٧
ﳄ
Allah si è volto [con favore] al Profeta, agli Emigrati e agli Ausiliari
1
che lo seguirono nel momento della difficoltà
2
. Dopo che i cuori di una parte di loro erano sul punto di perdersi, Egli accolse il loro pentimento: in verità Egli è dolce e misericordioso nei loro confronti.
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Tafsir Fathul Majid
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