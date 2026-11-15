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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 115
At-Tawbah
115
9:115
وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم ١١٥
وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ١١٥
وَمَا
ﲀ
كَانَ
ﲁ
ٱللَّهُ
ﲂ
لِيُضِلَّ
ﲃ
قَوۡمَۢا
ﲄ
بَعۡدَ
ﲅ
إِذۡ
ﲆ
هَدَىٰهُمۡ
ﲇ
حَتَّىٰ
ﲈ
يُبَيِّنَ
ﲉ
لَهُم
ﲊ
مَّا
ﲋ
يَتَّقُونَۚ
ﲌﲍ
إِنَّ
ﲎ
ٱللَّهَ
ﲏ
بِكُلِّ
ﲐ
شَيۡءٍ
ﲑ
عَلِيمٌ
ﲒ
١١٥
ﲓ
Non si addice ad Allah traviare un popolo dopo averlo guidato, senza prima render loro evidente ciò che devono temere. Allah è onnisciente.
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