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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 114
At-Tawbah
114
9:114
وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم لاواه حليم ١١٤
وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍۢ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّۭ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌۭ ١١٤
وَمَا
ﱨ
كَانَ
ﱩ
ٱسۡتِغۡفَارُ
ﱪ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﱫ
لِأَبِيهِ
ﱬ
إِلَّا
ﱭ
عَن
ﱮ
مَّوۡعِدَةٖ
ﱯ
وَعَدَهَآ
ﱰ
إِيَّاهُ
ﱱ
فَلَمَّا
ﱲ
تَبَيَّنَ
ﱳ
لَهُۥٓ
ﱴ
أَنَّهُۥ
ﱵ
عَدُوّٞ
ﱶ
لِّلَّهِ
ﱷ
تَبَرَّأَ
ﱸ
مِنۡهُۚ
ﱹﱺ
إِنَّ
ﱻ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﱼ
لَأَوَّٰهٌ
ﱽ
حَلِيمٞ
ﱾ
١١٤
ﱿ
Abramo chiese perdono in favore di suo padre, soltanto a causa di una promessa che gli aveva fatto; ma quando fu evidente che egli era un nemico di Allah, si dissociò da lui; [eppure] Abramo era tenero e premuroso [nei confronti del padre]
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Tafsir Fathul Majid
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