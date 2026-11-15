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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 111
At-Tawbah
111
9:111
۞ ان الله اشترى من المومنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذالك هو الفوز العظيم ١١١
۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّۭا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١١
۞ إِنَّ
ﲥ ﲦ
ٱللَّهَ
ﲧ
ٱشۡتَرَىٰ
ﲨ
مِنَ
ﲩ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲪ
أَنفُسَهُمۡ
ﲫ
وَأَمۡوَٰلَهُم
ﲬ
بِأَنَّ
ﲭ
لَهُمُ
ﲮ
ٱلۡجَنَّةَۚ
ﲯﲰ
يُقَٰتِلُونَ
ﲱ
فِي
ﲲ
سَبِيلِ
ﲳ
ٱللَّهِ
ﲴ
فَيَقۡتُلُونَ
ﲵ
وَيُقۡتَلُونَۖ
ﲶﲷ
وَعۡدًا
ﲸ
عَلَيۡهِ
ﲹ
حَقّٗا
ﲺ
فِي
ﲻ
ٱلتَّوۡرَىٰةِ
ﲼ
وَٱلۡإِنجِيلِ
ﲽ
وَٱلۡقُرۡءَانِۚ
ﲾﲿ
وَمَنۡ
ﳀ
أَوۡفَىٰ
ﳁ
بِعَهۡدِهِۦ
ﳂ
مِنَ
ﳃ
ٱللَّهِۚ
ﳄﳅ
فَٱسۡتَبۡشِرُواْ
ﳆ
بِبَيۡعِكُمُ
ﳇ
ٱلَّذِي
ﳈ
بَايَعۡتُم
ﳉ
بِهِۦۚ
ﳊﳋ
وَذَٰلِكَ
ﳌ
هُوَ
ﳍ
ٱلۡفَوۡزُ
ﳎ
ٱلۡعَظِيمُ
ﳏ
١١١
ﳐ
Allah ha comprato dai credenti le loro persone e i loro beni [dando] in cambio il Giardino, [poiché] combattono sul sentiero di Allah, uccidono e sono uccisi
1
. Promessa autentica per Lui vincolante, presente nella Toràh, nel Vangelo e nel Corano. Chi, più di Allah, rispetta i patti? Rallegratevi del baratto che avete fatto. Questo è il successo più grande.
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