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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 4
At-Tur
4
52:4
والبيت المعمور ٤
وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ٤
وَٱلۡبَيۡتِ
ﲗ
ٱلۡمَعۡمُورِ
ﲘ
٤
ﲙ
per la Casa visitata
1
,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.