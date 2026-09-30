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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Hadid Ayah 4
Al-Hadid
4
57:4
هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اين ما كنتم والله بما تعملون بصير ٤
هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍۢ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌۭ ٤
هُوَ
ﱁ
ٱلَّذِي
ﱂ
خَلَقَ
ﱃ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱄ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱅ
فِي
ﱆ
سِتَّةِ
ﱇ
أَيَّامٖ
ﱈ
ثُمَّ
ﱉ
ٱسۡتَوَىٰ
ﱊ
عَلَى
ﱋ
ٱلۡعَرۡشِۖ
ﱌﱍ
يَعۡلَمُ
ﱎ
مَا
ﱏ
يَلِجُ
ﱐ
فِي
ﱑ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱒ
وَمَا
ﱓ
يَخۡرُجُ
ﱔ
مِنۡهَا
ﱕ
وَمَا
ﱖ
يَنزِلُ
ﱗ
مِنَ
ﱘ
ٱلسَّمَآءِ
ﱙ
وَمَا
ﱚ
يَعۡرُجُ
ﱛ
فِيهَاۖ
ﱜﱝ
وَهُوَ
ﱞ
مَعَكُمۡ
ﱟ
أَيۡنَ
ﱠ
مَا
ﱡ
كُنتُمۡۚ
ﱢﱣ
وَٱللَّهُ
ﱤ
بِمَا
ﱥ
تَعۡمَلُونَ
ﱦ
بَصِيرٞ
ﱧ
٤
ﱨ
Egli è Colui che in sei giorni ha creato i cieli e la terra, poi Si è innalzato sul trono. Egli conosce ciò che penetra nella terra e ciò che ne esce, quel che scende dal cielo e quel che vi ascende; Egli è con voi ovunque voi siate. Allah osserva ciò che fate.
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Tafsir Fathul Majid
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