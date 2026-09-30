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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Hadid Ayah 11
Al-Hadid
11
57:11
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم ١١
مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًۭا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌۭ كَرِيمٌۭ ١١
مَّن
ﳟ
ذَا
ﳠ
ٱلَّذِي
ﳡ
يُقۡرِضُ
ﳢ
ٱللَّهَ
ﳣ
قَرۡضًا
ﳤ
حَسَنٗا
ﳥ
فَيُضَٰعِفَهُۥ
ﳦ
لَهُۥ
ﳧ
وَلَهُۥٓ
ﳨ
أَجۡرٞ
ﳩ
كَرِيمٞ
ﳪ
١١
ﳫ
Quanto a chi fa ad Allah un prestito bello, Egli glielo raddoppia e gli concederà generosa ricompensa.
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