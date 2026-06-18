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Al-Qalam
36
68:36
ما لكم كيف تحكمون ٣٦
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٦
ﲻ
ﲼ
ﲽ
ﲾ
ﲿ
Che cosa vi prende? Come giudicate?
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Rebar Kurdish Tafsir
[
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣٦)
] ئهوه ئێوه چیتانه بڕیارێكی ئاوا گێڕو ناڕێك ئهدهن و ئهم گومانه خراپه دهبهن؟