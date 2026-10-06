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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Ayah 99
Al-An'am
99
6:99
وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذالكم لايات لقوم يومنون ٩٩
وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍۢ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًۭا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّۭا مُّتَرَاكِبًۭا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌۭ دَانِيَةٌۭ وَجَنَّـٰتٍۢ مِّنْ أَعْنَابٍۢ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًۭا وَغَيْرَ مُتَشَـٰبِهٍ ۗ ٱنظُرُوٓا۟ إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكُمْ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٩٩
وَهُوَ
ﲆ
ٱلَّذِيٓ
ﲇ
أَنزَلَ
ﲈ
مِنَ
ﲉ
ٱلسَّمَآءِ
ﲊ
مَآءٗ
ﲋ
فَأَخۡرَجۡنَا
ﲌ
بِهِۦ
ﲍ
نَبَاتَ
ﲎ
كُلِّ
ﲏ
شَيۡءٖ
ﲐ
فَأَخۡرَجۡنَا
ﲑ
مِنۡهُ
ﲒ
خَضِرٗا
ﲓ
نُّخۡرِجُ
ﲔ
مِنۡهُ
ﲕ
حَبّٗا
ﲖ
مُّتَرَاكِبٗا
ﲗ
وَمِنَ
ﲘ
ٱلنَّخۡلِ
ﲙ
مِن
ﲚ
طَلۡعِهَا
ﲛ
قِنۡوَانٞ
ﲜ
دَانِيَةٞ
ﲝ
وَجَنَّٰتٖ
ﲞ
مِّنۡ
ﲟ
أَعۡنَابٖ
ﲠ
وَٱلزَّيۡتُونَ
ﲡ
وَٱلرُّمَّانَ
ﲢ
مُشۡتَبِهٗا
ﲣ
وَغَيۡرَ
ﲤ
مُتَشَٰبِهٍۗ
ﲥﲦ
ٱنظُرُوٓاْ
ﲧ
إِلَىٰ
ﲨ
ثَمَرِهِۦٓ
ﲩ
إِذَآ
ﲪ
أَثۡمَرَ
ﲫ
وَيَنۡعِهِۦٓۚ
ﲬﲭ
إِنَّ
ﲮ
فِي
ﲯ
ذَٰلِكُمۡ
ﲰ
لَأٓيَٰتٖ
ﲱ
لِّقَوۡمٖ
ﲲ
يُؤۡمِنُونَ
ﲳ
٩٩
ﲴ
Egli è Colui Che fa scendere l’acqua dal cielo, con la quale facciamo nascere germogli di ogni sorta, da essi facciamo nascere vegetazione e da essa grani in spighe e palme dalle cui spate pendono grappoli di datteri. E giardini piantati a vigna e olivi e melograni, che si assomigliano ma sono diversi gli uni dagli altri. Osserva i frutti quando si formano e maturano. Ecco segni per gente che crede!
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Tafsir Fathul Majid
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