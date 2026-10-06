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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Ayah 101
Al-An'am
101
6:101
بديع السماوات والارض انى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ١٠١
بَدِيعُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌۭ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَـٰحِبَةٌۭ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍۢ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ ١٠١
بَدِيعُ
ﳇ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﳈ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
ﳉﳊ
أَنَّىٰ
ﳋ
يَكُونُ
ﳌ
لَهُۥ
ﳍ
وَلَدٞ
ﳎ
وَلَمۡ
ﳏ
تَكُن
ﳐ
لَّهُۥ
ﳑ
صَٰحِبَةٞۖ
ﳒﳓ
وَخَلَقَ
ﳔ
كُلَّ
ﳕ
شَيۡءٖۖ
ﳖﳗ
وَهُوَ
ﳘ
بِكُلِّ
ﳙ
شَيۡءٍ
ﳚ
عَلِيمٞ
ﳛ
١٠١
ﳜ
Il Creatore dei cieli e della terra! Come potrebbe avere un figlio, se non ha compagna, Lui che ha creato ogni cosa e che tutto conosce?
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Tafsir Fathul Majid
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