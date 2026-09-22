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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Rum Ayah 9
Ar-Rum
9
30:9
اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولاكن كانوا انفسهم يظلمون ٩
أَوَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةًۭ وَأَثَارُوا۟ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ ۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٩
أَوَلَمۡ
ﱲ
يَسِيرُواْ
ﱳ
فِي
ﱴ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱵ
فَيَنظُرُواْ
ﱶ
كَيۡفَ
ﱷ
كَانَ
ﱸ
عَٰقِبَةُ
ﱹ
ٱلَّذِينَ
ﱺ
مِن
ﱻ
قَبۡلِهِمۡۚ
ﱼﱽ
كَانُوٓاْ
ﱾ
أَشَدَّ
ﱿ
مِنۡهُمۡ
ﲀ
قُوَّةٗ
ﲁ
وَأَثَارُواْ
ﲂ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲃ
وَعَمَرُوهَآ
ﲄ
أَكۡثَرَ
ﲅ
مِمَّا
ﲆ
عَمَرُوهَا
ﲇ
وَجَآءَتۡهُمۡ
ﲈ
رُسُلُهُم
ﲉ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِۖ
ﲊﲋ
فَمَا
ﲌ
كَانَ
ﲍ
ٱللَّهُ
ﲎ
لِيَظۡلِمَهُمۡ
ﲏ
وَلَٰكِن
ﲐ
كَانُوٓاْ
ﲑ
أَنفُسَهُمۡ
ﲒ
يَظۡلِمُونَ
ﲓ
٩
ﲔ
Non hanno forse viaggiato sulla terra, e visto quel che è accaduto a coloro chi li hanno preceduti? Erano più forti di loro e avevano coltivato e popolato la terra più di quanto essi non l’abbiano fatto. Giunsero con prove evidenti Messaggeri della loro gente: non fu Allah a far loro torto, furono essi a far torto a se stessi
1
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Tafsir Fathul Majid
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