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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Rum Ayah 7
Ar-Rum
7
30:7
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون ٧
يَعْلَمُونَ ظَـٰهِرًۭا مِّنَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ غَـٰفِلُونَ ٧
يَعۡلَمُونَ
ﱎ
ظَٰهِرٗا
ﱏ
مِّنَ
ﱐ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱑ
ٱلدُّنۡيَا
ﱒ
وَهُمۡ
ﱓ
عَنِ
ﱔ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﱕ
هُمۡ
ﱖ
غَٰفِلُونَ
ﱗ
٧
ﱘ
essi conoscono [solo] l’apparenza della vita terrena e non si curano affatto dell’altra vita
1
.
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