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12
30:12
ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ١٢
وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٢
وَيَوۡمَ
تَقُومُ
ٱلسَّاعَةُ
يُبۡلِسُ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
١٢
Il Giorno in cui si leverà l’Ora, saranno disperati i colpevoli.
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