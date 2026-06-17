Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Saffat
8
37:8
لا يسمعون الى الملا الاعلى ويقذفون من كل جانب ٨
لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍۢ ٨
ﱣ
ﱤ
ﱥ
ﱦ
ﱧ
ﱨ
ﱩ
ﱪ
ﱫ
ﱬ
Non potranno origliare il Supremo Consesso (saranno bersagliati da ogni lato
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى
] ناتوانن گوێ بگرن له فریشتهكانى سهرهوه [
وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨)
] كه ئهگهر گوێ بگرن ئهوه له ههموو لایهكهوه ئهو ئهستێرانهیان تێدهگیرێت.