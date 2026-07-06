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As-Saffat
161
37:161
فانكم وما تعبدون ١٦١
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١
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In verità né voi, né ciò che adorate,
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 37:154 a 37:161
( مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) أى : أى شئ حدث لكم ، وكيف أصدرتم هذه الأحكام الظاهرة البطلان عند كل من كان عنده أثر من عقل .