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As-Saffat
160
37:160
الا عباد الله المخلصين ١٦٠
إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٦٠
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Eccetto i servi devoti di Allah.
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 37:154 a 37:161
( مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) أى : أى شئ حدث لكم ، وكيف أصدرتم هذه الأحكام الظاهرة البطلان عند كل من كان عنده أثر من عقل .