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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 155
As-Saffat
155
37:155
افلا تذكرون ١٥٥
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١٥٥
أَفَلَا
ﱆ
تَذَكَّرُونَ
ﱇ
١٥٥
ﱈ
Non riflettete?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.