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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 150
As-Saffat
150
37:150
ام خلقنا الملايكة اناثا وهم شاهدون ١٥٠
أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ إِنَـٰثًۭا وَهُمْ شَـٰهِدُونَ ١٥٠
أَمۡ
ﲻ
خَلَقۡنَا
ﲼ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ
ﲽ
إِنَٰثٗا
ﲾ
وَهُمۡ
ﲿ
شَٰهِدُونَ
ﳀ
١٥٠
ﳁ
Abbiamo forse creato angeli femmine ed essi ne furono testimoni?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.