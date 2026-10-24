Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 147
As-Saffat
147
37:147
وارسلناه الى ماية الف او يزيدون ١٤٧
وَأَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ مِا۟ئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١٤٧
وَأَرۡسَلۡنَٰهُ
ﲩ
إِلَىٰ
ﲪ
مِاْئَةِ
ﲫ
أَلۡفٍ
ﲬ
أَوۡ
ﲭ
يَزِيدُونَ
ﲮ
١٤٧
ﲯ
Lo inviammo a centomila [uomini], o ancor di più.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.