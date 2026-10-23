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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 139
As-Saffat
139
37:139
وان يونس لمن المرسلين ١٣٩
وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣٩
وَإِنَّ
ﱻ
يُونُسَ
ﱼ
لَمِنَ
ﱽ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﱾ
١٣٩
ﱿ
In verità Giona era uno degli inviati.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.