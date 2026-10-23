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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 138
As-Saffat
138
37:138
وبالليل افلا تعقلون ١٣٨
وَبِٱلَّيْلِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٣٨
وَبِٱلَّيۡلِۚ
ﱶﱷ
أَفَلَا
ﱸ
تَعۡقِلُونَ
ﱹ
١٣٨
ﱺ
e durante la notte. Non capite dunque?
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