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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 137
As-Saffat
137
37:137
وانكم لتمرون عليهم مصبحين ١٣٧
وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ١٣٧
وَإِنَّكُمۡ
ﱱ
لَتَمُرُّونَ
ﱲ
عَلَيۡهِم
ﱳ
مُّصۡبِحِينَ
ﱴ
١٣٧
ﱵ
Passate su di loro
1
, il mattino
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.