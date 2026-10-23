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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 136
As-Saffat
136
37:136
ثم دمرنا الاخرين ١٣٦
ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْـَٔاخَرِينَ ١٣٦
ثُمَّ
ﱭ
دَمَّرۡنَا
ﱮ
ٱلۡأٓخَرِينَ
ﱯ
١٣٦
ﱰ
e gli altri li annientammo.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.