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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 135
As-Saffat
135
37:135
الا عجوزا في الغابرين ١٣٥
إِلَّا عَجُوزًۭا فِى ٱلْغَـٰبِرِينَ ١٣٥
إِلَّا
ﱨ
عَجُوزٗا
ﱩ
فِي
ﱪ
ٱلۡغَٰبِرِينَ
ﱫ
١٣٥
ﱬ
eccetto una vecchia [che fu] tra coloro che restarono indietro,
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Tafsir Fathul Majid
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