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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 134
As-Saffat
134
37:134
اذ نجيناه واهله اجمعين ١٣٤
إِذْ نَجَّيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ١٣٤
إِذۡ
ﱣ
نَجَّيۡنَٰهُ
ﱤ
وَأَهۡلَهُۥٓ
ﱥ
أَجۡمَعِينَ
ﱦ
١٣٤
ﱧ
lo salvammo insieme con tutta la sua famiglia,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.