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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 125
As-Saffat
125
37:125
اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين ١٢٥
أَتَدْعُونَ بَعْلًۭا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَـٰلِقِينَ ١٢٥
أَتَدۡعُونَ
ﲹ
بَعۡلٗا
ﲺ
وَتَذَرُونَ
ﲻ
أَحۡسَنَ
ﲼ
ٱلۡخَٰلِقِينَ
ﲽ
١٢٥
ﲾ
Invocherete Baal
1
e trascurerete il Migliore dei creatori:
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Tafsir Fathul Majid
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