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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 120
As-Saffat
120
37:120
سلام على موسى وهارون ١٢٠
سَلَـٰمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ١٢٠
سَلَٰمٌ
ﲟ
عَلَىٰ
ﲠ
مُوسَىٰ
ﲡ
وَهَٰرُونَ
ﲢ
١٢٠
ﲣ
Pace su Mosè e su Aronne!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.