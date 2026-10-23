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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 119
As-Saffat
119
37:119
وتركنا عليهما في الاخرين ١١٩
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى ٱلْـَٔاخِرِينَ ١١٩
وَتَرَكۡنَا
ﲚ
عَلَيۡهِمَا
ﲛ
فِي
ﲜ
ٱلۡأٓخِرِينَ
ﲝ
١١٩
ﲞ
perpetuammo il loro ricordo nei posteri.
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Tafsir Fathul Majid
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