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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 116
As-Saffat
116
37:116
ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ١١٦
وَنَصَرْنَـٰهُمْ فَكَانُوا۟ هُمُ ٱلْغَـٰلِبِينَ ١١٦
وَنَصَرۡنَٰهُمۡ
ﲍ
فَكَانُواْ
ﲎ
هُمُ
ﲏ
ٱلۡغَٰلِبِينَ
ﲐ
١١٦
ﲑ
prestammo loro soccorso ed essi ebbero il sopravvento.
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Tafsir Fathul Majid
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