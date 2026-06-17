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As-Saffat
10
37:10
الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب ١٠
إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌۭ ثَاقِبٌۭ ١٠
ﱳ
ﱴ
ﱵ
ﱶ
ﱷ
ﱸ
ﱹ
ﱺ
eccetto colui che ne afferri un dettaglio
1
, ma lo inseguirà allora un bolide fiammeggiante
2
.
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