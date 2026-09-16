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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 88
Al-Anbiya
88
21:88
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذالك ننجي المومنين ٨٨
فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَنَجَّيْنَـٰهُ مِنَ ٱلْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُـۨجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٨
فَٱسۡتَجَبۡنَا
ﲖ
لَهُۥ
ﲗ
وَنَجَّيۡنَٰهُ
ﲘ
مِنَ
ﲙ
ٱلۡغَمِّۚ
ﲚﲛ
وَكَذَٰلِكَ
ﲜ
نُـۨجِي
ﲝ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲞ
٨٨
ﲟ
Gli rispondemmo e lo salvammo dalla disperazione. Così salviamo coloro che credono.
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