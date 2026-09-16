Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 87
Al-Anbiya
87
21:87
وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا الاه الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ٨٧
وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَـٰضِبًۭا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ أَن لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَـٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٨٧
وَذَا
ﱾ
ٱلنُّونِ
ﱿ
إِذ
ﲀ
ذَّهَبَ
ﲁ
مُغَٰضِبٗا
ﲂ
فَظَنَّ
ﲃ
أَن
ﲄ
لَّن
ﲅ
نَّقۡدِرَ
ﲆ
عَلَيۡهِ
ﲇ
فَنَادَىٰ
ﲈ
فِي
ﲉ
ٱلظُّلُمَٰتِ
ﲊ
أَن
ﲋ
لَّآ
ﲌ
إِلَٰهَ
ﲍ
إِلَّآ
ﲎ
أَنتَ
ﲏ
سُبۡحَٰنَكَ
ﲐ
إِنِّي
ﲑ
كُنتُ
ﲒ
مِنَ
ﲓ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲔ
٨٧
ﲕ
E l’Uomo del Pesce
1
, quando se ne andò irritato, pensava che non lo mettessimo alla prova. Poi implorò così nelle tenebre: «Non c’è altro dio all’infuori di Te! Gloria a Te! Io sono stato un ingiusto!»
2
.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.