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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 86
Al-Anbiya
86
21:86
وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين ٨٦
وَأَدْخَلْنَـٰهُمْ فِى رَحْمَتِنَآ ۖ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٨٦
وَأَدۡخَلۡنَٰهُمۡ
ﱶ
فِي
ﱷ
رَحۡمَتِنَآۖ
ﱸﱹ
إِنَّهُم
ﱺ
مِّنَ
ﱻ
ٱلصَّٰلِحِينَ
ﱼ
٨٦
ﱽ
che facemmo beneficiare della Nostra misericordia: tutti erano dei devoti.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.