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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 78
Al-Anbiya
78
21:78
وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ٧٨
وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَـٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَـٰهِدِينَ ٧٨
وَدَاوُۥدَ
ﲇ
وَسُلَيۡمَٰنَ
ﲈ
إِذۡ
ﲉ
يَحۡكُمَانِ
ﲊ
فِي
ﲋ
ٱلۡحَرۡثِ
ﲌ
إِذۡ
ﲍ
نَفَشَتۡ
ﲎ
فِيهِ
ﲏ
غَنَمُ
ﲐ
ٱلۡقَوۡمِ
ﲑ
وَكُنَّا
ﲒ
لِحُكۡمِهِمۡ
ﲓ
شَٰهِدِينَ
ﲔ
٧٨
ﲕ
Davide e Salomone
1
giudicarono a proposito di un campo coltivato che un gregge di montoni appartenente a certa gente aveva devastato pascolandovi di notte. Fummo testimoni del loro giudizio
2
.
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