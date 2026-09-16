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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 75
Al-Anbiya
75
21:75
وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين ٧٥
وَأَدْخَلْنَـٰهُ فِى رَحْمَتِنَآ ۖ إِنَّهُۥ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٧٥
وَأَدۡخَلۡنَٰهُ
ﱤ
فِي
ﱥ
رَحۡمَتِنَآۖ
ﱦﱧ
إِنَّهُۥ
ﱨ
مِنَ
ﱩ
ٱلصَّٰلِحِينَ
ﱪ
٧٥
ﱫ
lo facemmo entrare nella Nostra misericordia. Egli era davvero un devoto.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.