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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 72
Al-Anbiya
72
21:72
ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين ٧٢
وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةًۭ ۖ وَكُلًّۭا جَعَلْنَا صَـٰلِحِينَ ٧٢
وَوَهَبۡنَا
ﲽ
لَهُۥٓ
ﲾ
إِسۡحَٰقَ
ﲿ
وَيَعۡقُوبَ
ﳀ
نَافِلَةٗۖ
ﳁﳂ
وَكُلّٗا
ﳃ
جَعَلۡنَا
ﳄ
صَٰلِحِينَ
ﳅ
٧٢
ﳆ
E gli demmo Isacco e Giacobbe e ne facemmo dei devoti.
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Tafsir Fathul Majid
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