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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 70
Al-Anbiya
70
21:70
وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين ٧٠
وَأَرَادُوا۟ بِهِۦ كَيْدًۭا فَجَعَلْنَـٰهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ٧٠
وَأَرَادُواْ
ﲮ
بِهِۦ
ﲯ
كَيۡدٗا
ﲰ
فَجَعَلۡنَٰهُمُ
ﲱ
ٱلۡأَخۡسَرِينَ
ﲲ
٧٠
ﲳ
Tramarono contro di lui, ma facemmo sì che fossero loro i perdenti.
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Tafsir Fathul Majid
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