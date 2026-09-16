Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 49
Al-Anbiya
49
21:49
الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون ٤٩
ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ٤٩
ٱلَّذِينَ
ﱺ
يَخۡشَوۡنَ
ﱻ
رَبَّهُم
ﱼ
بِٱلۡغَيۡبِ
ﱽ
وَهُم
ﱾ
مِّنَ
ﱿ
ٱلسَّاعَةِ
ﲀ
مُشۡفِقُونَ
ﲁ
٤٩
ﲂ
che temono il loro Signore in quello che è invisibile
1
e che trepidano per l’Ora.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.