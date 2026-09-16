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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 44
Al-Anbiya
44
21:44
بل متعنا هاولاء واباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون ٤٤
بَلْ مَتَّعْنَا هَـٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ ٤٤
بَلۡ
ﲮ
مَتَّعۡنَا
ﲯ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﲰ
وَءَابَآءَهُمۡ
ﲱ
حَتَّىٰ
ﲲ
طَالَ
ﲳ
عَلَيۡهِمُ
ﲴ
ٱلۡعُمُرُۗ
ﲵﲶ
أَفَلَا
ﲷ
يَرَوۡنَ
ﲸ
أَنَّا
ﲹ
نَأۡتِي
ﲺ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲻ
نَنقُصُهَا
ﲼ
مِنۡ
ﲽ
أَطۡرَافِهَآۚ
ﲾﲿ
أَفَهُمُ
ﳀ
ٱلۡغَٰلِبُونَ
ﳁ
٤٤
ﳂ
In effetti concedemmo a loro e ai loro avi un godimento effimero finché non furono longevi. Non vedono che investiamo la terra, riducendola da ogni lato
1
? Sono forse loro i vincitori?
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