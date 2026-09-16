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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 43
Al-Anbiya
43
21:43
ام لهم الهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون ٤٣
أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةٌۭ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ٤٣
أَمۡ
ﲞ
لَهُمۡ
ﲟ
ءَالِهَةٞ
ﲠ
تَمۡنَعُهُم
ﲡ
مِّن
ﲢ
دُونِنَاۚ
ﲣﲤ
لَا
ﲥ
يَسۡتَطِيعُونَ
ﲦ
نَصۡرَ
ﲧ
أَنفُسِهِمۡ
ﲨ
وَلَا
ﲩ
هُم
ﲪ
مِّنَّا
ﲫ
يُصۡحَبُونَ
ﲬ
٤٣
ﲭ
Dispongono forse, all’infuori di Noi, di dèi che sappiano proteggerli? Questi non possono neppure difendere loro stessi né trovare altri che li difendano contro di Noi.
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Tafsir Fathul Majid
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