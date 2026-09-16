Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 37
Al-Anbiya
37
21:37
خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون ٣٧
خُلِقَ ٱلْإِنسَـٰنُ مِنْ عَجَلٍۢ ۚ سَأُو۟رِيكُمْ ءَايَـٰتِى فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ٣٧
خُلِقَ
ﱓ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﱔ
مِنۡ
ﱕ
عَجَلٖۚ
ﱖﱗ
سَأُوْرِيكُمۡ
ﱘ
ءَايَٰتِي
ﱙ
فَلَا
ﱚ
تَسۡتَعۡجِلُونِ
ﱛ
٣٧
ﱜ
L’uomo è stato creato di impazienza
1
. Vi mostrerò i Miei segni. Non chiedeteMi di affrettarli.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.