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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 29
Al-Anbiya
29
21:29
۞ ومن يقل منهم اني الاه من دونه فذالك نجزيه جهنم كذالك نجزي الظالمين ٢٩
۞ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّىٓ إِلَـٰهٌۭ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّـٰلِمِينَ ٢٩
۞ وَمَن
ﱳ ﱴ
يَقُلۡ
ﱵ
مِنۡهُمۡ
ﱶ
إِنِّيٓ
ﱷ
إِلَٰهٞ
ﱸ
مِّن
ﱹ
دُونِهِۦ
ﱺ
فَذَٰلِكَ
ﱻ
نَجۡزِيهِ
ﱼ
جَهَنَّمَۚ
ﱽﱾ
كَذَٰلِكَ
ﱿ
نَجۡزِي
ﲀ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲁ
٢٩
ﲂ
Chi di loro dicesse: «Davvero io sono un dio all’infuori di Lui», lo compenseremo con l’Inferno. È così che compensiamo gli ingiusti.
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