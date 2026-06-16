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Ash-Shu'ara
97
26:97
تالله ان كنا لفي ضلال مبين ٩٧
تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍ ٩٧
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«Per Allah, certamente eravamo in errore evidente
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Rebar Kurdish Tafsir
[
تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٩٧)
] ژێردهستهكان به سهركردهو گهورهكانیان ئهڵێن: سوێند به خوای گهوره ئێمه له گومڕاییهكی زۆر ئاشكرادا بووین.