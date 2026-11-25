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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 91
Ash-Shu'ara
91
26:91
وبرزت الجحيم للغاوين ٩١
وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ٩١
وَبُرِّزَتِ
ﱬ
ٱلۡجَحِيمُ
ﱭ
لِلۡغَاوِينَ
ﱮ
٩١
ﱯ
e la Fornace apparirà per i traviati
1
,
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Tafsir Fathul Majid
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