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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 88
Ash-Shu'ara
88
26:88
يوم لا ينفع مال ولا بنون ٨٨
يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌۭ وَلَا بَنُونَ ٨٨
يَوۡمَ
ﱚ
لَا
ﱛ
يَنفَعُ
ﱜ
مَالٞ
ﱝ
وَلَا
ﱞ
بَنُونَ
ﱟ
٨٨
ﱠ
il Giorno in cui non gioveranno né ricchezze né progenie,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.