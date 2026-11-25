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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 84
Ash-Shu'ara
84
26:84
واجعل لي لسان صدق في الاخرين ٨٤
وَٱجْعَل لِّى لِسَانَ صِدْقٍۢ فِى ٱلْـَٔاخِرِينَ ٨٤
وَٱجۡعَل
ﱁ
لِّي
ﱂ
لِسَانَ
ﱃ
صِدۡقٖ
ﱄ
فِي
ﱅ
ٱلۡأٓخِرِينَ
ﱆ
٨٤
ﱇ
concedimi la stima sincera dei posteri.
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Tafsir Fathul Majid
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